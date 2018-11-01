2018-11-01T16:38:20+03:00
Общество

В Волгограде подорожали квартиры в новостройках

А вот на «вторичке» цены наоборот снизились
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото Игорь Чебаненко.Фото Игорь Чебаненко.
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Как ни крути, а жизнь в Волгоградской области дорожает. Поднялись тарифы на коммунальные услуги, подорожали некоторые продукты, постоянно повышаются цены на бензин. И на этом фоне, как то незаметно для большинства, но ощутимо для тех, кто хочет купить жилье, подорожали и квартиры в новостройках. По данным Волгоградстата, с начала года цены на квартиры на первичном рынке выросли уже в среднем на 5,2%. При этом типовые квартиры (среднего качества) подорожали аж на 9,6%, а элитное жилье (квартиры улучшенного качества) - на 2,5%.

Но есть и хорошая новость: жилье на вторичном рынке дешевеет. С начала 2018-го цены на такие квартиры снизились на 1,0%. Это в среднем. В том числе улучшенные квартиры снизились в цене на 0,4%, типовые - на 0,7%, низкого качества – на 2,4%.

Итого, на данный момент квартиры в Волгоградской области в среднем стоят: на первичном рынке – 43,2 тысячи рублей за 1 квадратный метр общей площади, на вторичном рынке – 36,7 тысяч рублей. Спримечанием от Волгоградстата, что в анализ берут жилье в Волгограде, Волжском, Камышине, Михайловке и Урюпинске.

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