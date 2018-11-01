В Астрахани маршрутка столкнулась с иномаркой: пять человек пострадали

СЕГОДНЯ 16:08 2018-11-01T18:03:59+03:00

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Пять человек получили травмы в столкновении маршрутки и иномарки в центре Астрахани. ДТП случилось днем 1 ноября в Кировском районе - на пересечении улиц Тредиаковского и Ленина.

Момент столкновения попал на камеру, установленную неподалеку. Видео уже попало в сеть. На нем видно, как водитель автомобиля Toyota сначала притормозил, чтобы пропустить маршрутку, но в последний момент решил проскочить. Не успел. Микроавтобус Fiat Ducato, который следовал по маршруту №4, и был под завязку забит пассажирами, врезался в легковушку почти на полном ходу. От удара иномарку отбросило на металлическое ограждение, установленное на противоположной стороне улицы.

- С ушибами и черепно-мозговыми травмами в медучреждения города доставлены пять человек. Двое пострадавших - из легковушки, и три пассажира маршрутки. У виновника аварии подозрение на переломы рёбер. Его 27-летняя пассажирка получила сотрясение головного мозга. У пассажирок: у 59-летней женщины рваные раны и ушибы головы, у 19-летней астраханки – закрытый перелом плеча. Все они были доставлены в больницу. Еще один пассажир - 66-летний мужчина - получил сотрясение мозга, но от госпитализации отказался, - рассказали «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Астраханской области.

На месте работают сотрудники ОБ ДПС №1. Полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП. Проводится проверка.