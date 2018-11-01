В Волгоградской области начнут выращивать хлопок в промышленных масштабах

СЕГОДНЯ 15:49 2018-11-01T15:49:38+03:00

Изменить размер текста: A A

То, что хлопок на территории Волгоградской области растет и неплохо - это уже доказано. Волгоградский хлопок адаптирован к местным условиям и уже успешно прошел промышленную проверку на «Камышинском текстиле». А с 2019 года его решено выращивать в промышленных объемах. Планируют засеять хлопком от 200 до 500 гектаров. И уже определили три сельхозпредприятия, которые станут экспериментальными площадками. Расположены они в Светлоярском и Палласовском районах.

- Это огромный потенциал для наращивания экспорта и с точки зрения импортозамещения – обеспечения сырьем отечественных текстильных предприятий, - отметил председатель профильного комитета областной Думы Владимир Ефимов.

Первое время сельхозпроизводителей, которые будут выращивать хлопок в регионе, обещают поддержать рублем. По словам председателя комитета сельского хозяйства Волгоградской области Василия Иванова, в региональном бюджете на 2019 год уже заложили деньги, которые на 90% компенсируют производителям их затраты в этом направлении.

А специалисты ВолГАУ, которые и вывели сорт волгоградского хлопка обещают помочь с качественным семенным материалом и научным сопровождением.