2018-11-01T14:54:09+03:00
Происшествия

В Волгограде два моряка пытались украсть 50 тонн нефти из танкера

Мужчин поймали на «горячем»
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото Волгоградского ЛУ МВД России на транспортеФото Волгоградского ЛУ МВД России на транспорте
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Как же любят некоторые русские взять «на халяву»: одни металл воруют на заводе, другие булочки в цеху. А вот в Волгограде два работника нефтяного танкера решили украсть топливо. Да не канистру, а сразу 50 тонн, на котором планировали заработать 1,8 миллионов рублей. Не успели. Их поймали «на горячем».

Танкер стоит в акватории Волги. Горе-моряки взялись перекачать из него топливо. И уже почти завершили начатое, когда на судно нагрянули сотрудники Волгоградского ЛУ МВД России на транспорте УТ МВД России по ПФО. Они прибыли, когда работники речного транспорта уже перекачали 20 тонн.

Кражу предотвратили. А на похитителей следователи Волгоградского ЛУ МВД России на транспорте завели уголовное дело по статье «Кража». Максимальное наказание, которое им грозит, - лишение свободы на срок до 10 лет, уточняют «КП-Волгоград» в ведомстве.

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