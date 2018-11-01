2018-11-01T13:42:45+03:00
Спорт

Наставник волгоградского Ротора Роберт Евдокимов - лучший тренер октября

В ФНЛ подвели итоги голосования среди болельщиков
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Сине-голубые под руководством Евдокимова в октябре наконец-то вырвались из аутсайдеров.Сине-голубые под руководством Евдокимова в октябре наконец-то вырвались из аутсайдеров.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Наставника волгоградского ФК «Ротор» Роберта Евдокимова признали лучшим тренером в октябре Олимп-Первенства ФНЛ. С чем его и поздравляем!

Напомним, что каждый месяц на сайте ФНЛ проводится голосование среди болельщиков за лучшего тренера. В октябре за Роберта Евдокимова отдали 36,5% голосов. Вполне заслуженно, ведь, если не считать последнего поражения от лидера турнира - ФК «Тамбов», остальные игры принесли сине-голубым целых десять очков. И именно в октябре волгоградцы смогли переломить безвыиграшную серию матчей.

Второе место болельщики отдали в октябре тренеру «Томи» Василию Баскакову. На третьем месте - Дмитрий Черышев - наставник «Нижнего Новгорода». А вот по версии Футбольной Национальной Лиги именно Черышев показал наилучший результат в прошедшем месяце. Ему отдали пальму первенства за то, что его команды в октябре победила в трех из пяти матчей и вернулась в гонку лидеров Олимп – Первенства ФНЛ.

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