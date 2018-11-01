Преподаватель колледжа сел почти на три года за продажу липового диплома

СЕГОДНЯ 13:23 2018-11-01T13:24:19+03:00

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Учебы без взяток и подарков педагогу сейчас считается скорее исключением из правил. По большей части все сделки остаются между преподавателем и студентом. Но периодически доходят и до сотрудников правоохранительных органов. В Камышине вынесли приговор сотруднику «Камышинского политехнического колледжа». Мужчине дали два года шесть месяцев колонии общего режима. Оспорить решение суда у мужчины не получилось. Следователи сумели доказать его вину.

Педагог предложил отстающему студенту купить диплом за 38 тысяч рублей. Сам бы он его ни за что не получил – оценки ученика оставляли желать лучшего. Парень согласился на такой вариант и передал деньги. Правда, за это он получил фальшивку, так как выдать настоящий документ об образовании не имел права.

Это была не первая сделка педагога. До этого он пытался продать диплом другому студенту за 25 тысяч. Но молодой человек сумел собрать лишь часть суммы, так что документ не получил.

Свою вину в преступлении обвиняемый отрицал как во время следствия, так и в суде. Он пытался убедить всех, что студенты его оговорили – так пытались избавиться от нелюбимого педагога. Но поверили фактам.