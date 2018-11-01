В Астрахани автослесарям дали реальный срок за сгоревшее после их ремонта авто

СЕГОДНЯ 12:41 2018-11-01T13:05:59+03:00

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Найти хорошего слесаря по ремонту автомобиля не просто. Они на вес золота. Зато попасть на плохого – легко. Когда астраханка отдавала свой «Рено Дастер» в ремонт в одну из автомастерских, то надеялась, что сделают быстро и качественно. Ей нужно было заменить часть подвески. К тому же женщину беспокоил стук от соприкосновения глушителя и днища ее иномарки.

Машину она забрала через день. Два мастера, которые занимались ее машиной, поменяли детяли подвески и установили между днищем и глушаком воздушный фильтр. Последствие такой манипуляции проявились через двое суток. Машина загорелась прямо во время движения. Женщина вовремя вышла из салона. Потушить дымящееся авто попытались работники мойки, у которой и произошло ЧП. Но огонь слишком быстро стал распространяться по всей иномарке. Она сгорела буквально за несколько минут.

Пожарные выяснили причину возгорания – неумелая работа слесарей. Она могла привести к необратимым последствиям. В отношении работников мастерской возбудили уголовное дело за услугу, не отвечающую требованиям безопасности жизни. Мужчинам дали по 8 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. У них еще есть время обжаловать приговор.