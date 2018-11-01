2018-11-01T13:25:58+03:00
Происшествия

Виновник ДТП, в котором погибла секс-учительница из Волжского, заплатит родственникам миллион рублей

Приговор суда в силу не вступил, мужчина хочет его обжаловать
Юлия Данильченко
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Ангелина трагически погибла в ДТП.Ангелина трагически погибла в ДТП.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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Сегодня, 1 ноября, в двенадцать часов дня в Волжском городском суде огласили приговор 40-летнему Магомеду Ильясову, в автомобиле которого погибла учительница Ангелина Дорофеева, которая ославилась на всю страну после секс-скандала с учеником.

- Судья согласился с мнением прокурора: три года колонии-поселения, три года лишения водительских прав и выплата родственникам погибшей в размере одного миллиона рублей. Только вот я не понимаю, за что? – не скрывает возмущения обвиненный в смерти оскандалившейся секс-учительницы Ангелины Дорофеевой. – Конечно, я не согласен с постановлением суда и буду подавать апелляционную жалобу.

Напомним, 28 декабря 2017 года Магомед Ильясов находился за рулем автомобиля «Ниссан Кашкай» и совершенно случайно согласился подвезти учительницу и ее возлюбленного. Иномарка врезалась в столб. Единственной пострадавшей оказалась Дорофеева, скончавшаяся в больнице.

В 2016 году история любви учительницы начальных классов и 15-летнего школьника гремела на всю Россию. Но прошли суды, Ангелине дали два года условно, запретили работать с детьми, и на этом интерес к ней заметно угас. Экс-учительница осталась наедине с обрушившимися на нее проблемами.

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