2018-11-01T12:09:18+03:00
Происшествия

Волжанин проломил знакомому голову монтировкой за флирт с подругой

Его будут судить за убийства и за многочисленные кражи
Екатерина МАЛИНИНА
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Мужчине грозит большой срок за уйбиство.Мужчине грозит большой срок за уйбиство.
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В суд Волжского ушло уголовное дело в отношении 47-летнего мужчины. Его обвиняют сразу же по двум статьям: многочисленные кражи и жестокое убийство.

Вечер 10 июня обещал быть томным. Волжанин в компании подруги жизни и малознакомого мужчины обсуждали «за жизнь». Во время разговор гость стал подмигивать единственной даме в их компании, говорить комплименты. Это очень не понравилось хозяину. Он сходил за монтировкой и вернувшись без лишних разговоров много раз ударил покусившегося на его женщину собутыльника по затылку. Тот умер на месте. Шансов не было – железяка проломила ему череп.

Когда подозреваемого задержали, следователи выяснили, что он только «умело» управляется с монтировкой, но еще и обчищает дачи. За три месяца он побывал в трех домиках и вынес из них старых вещей на 5 тысяч рублей.

Уголовное дело направили в суд. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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