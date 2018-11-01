В Волгограде застройщика оштрафовали на полмиллиона рублей

СЕГОДНЯ 11:28 2018-11-01T11:28:37+03:00

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В Волгорадской области проблемных строек много. Какое-то время у дольщиков ООО «Микс», которые купили квартиры по улице Мачтозаводсая, 38, тоже были серьезные сомнения, что их дом вовремя сдадут. Срок ввода в эксплуатацию менялся пять раз. Жилье люди все-таки получили: 30 июля 2018 они заехали в новенькие квартиры. Но застройщику все равно придется ответить и за нарушения, и за несвоевременную сдачу объекта.

Как выяснила прокуратура Красноармейского района, в сентябре 2017 года дирекция строительной фирмы собирала деньги с дольщиков, хотя договоры участия в долевом строительстве еще не прошли государственную регистрацию. А это прямое нарушение закона.

За него компании придется ответить штрафом - 500 тысяч рублей, ну а директор из своего кармана обязан выплатить 20 тысяч рублей.