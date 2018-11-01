Полицейские просят волгоградцев поменять летнюю резину на зимнюю

СЕГОДНЯ 10:51 2018-11-01T10:51:35+03:00

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Зима в Волгоград пришла как-то очень резко. В начале недели еще было +16, а сейчас около ноля. К концу недели синоптики даже обещают снег. А это значит, на дорогах нужно быть особенно внимательными. Для тех, кто еще не успел переобуть своих ласточек, стоит сделать это уже в ближайшее время. Сотрудники ГИБДД настоятельно просят поменять летнюю резину на зимнюю. Также не забыть психологически перестроится на зимний стиль вождения: не перестраиваться резко из ряда в ряд, чуть раньше тормозить перед стоп-линией, соблюдать дистанцию и боковой интервал с другими машинами. При туманах, которые в межсезонье в Волгограде не редкость, стоит снизить скорость, включить противотуманные фары.

Подготовиться к новому сезону стоит и пешеходам. Носите на себе хотя бы какой-то светоотражающий элемент – брелок, браслет, сумку.