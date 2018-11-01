Волгоград попал на второе место по темпам строительства жилья среди миллионников

СЕГОДНЯ 10:04 2018-11-01T10:05:25+03:00

В этом году в городе строят на 20 процентов больше

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Строительство в Волгограде достаточно болезненная тема, особенно для дольшиков. Многие ждут своих квадратных метров годами. Но в этом году благоаря совместной работе областных властей, прокуратуры, общественников проблема долгостроев сдвинулась с мертвой точки. Замороженные объекты берут новые подрядчики на условиях определенных преференций со стороны администрации. Сдали дома на Тулака, строится ж/к «Алфавит», у сотен людей появилась надежда наконец-то получить квартиры за вложенные когда-то давно деньги. Это не могло не отразиться на статистике. «Волгоградстат» опубликовал данные по темпам ввода в действие жилых домов среди городов-миллионников. И мы оказались на втором месте!

Впереди Самара – 152 процента по сравнению с январем-сентябрем 2017 года. У нас 121 процент. На третьем месте Пермь – 106 процентов. А самыми отстающими оказались Новосибирск – 67 процентов и Нижний Новгород – 61 процент.