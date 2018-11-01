Все полосы моста через Ахтубу запустят до конца 2018 года

СЕГОДНЯ 09:43 2018-11-01T09:52:45+03:00

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Это один из самых долгожданных для водителей объектов. Мостовой переход через Ахтубу строится не один год. В прошлом году движение запустили во временной схеме. Как сообщили «КП-Волгоград» в администрации области, до конца этого года в тестовом режиме начнут работать все полосы моста. А в 2019 году подрядчики полностью должны сдать объект в эксплуатацию.

1 ноября губернатор Андрей Бочаров посмотрел, на каком этапе сейчас находится строительство, пообщался с подрядчиками. Задержек с финансирование нет, и власти ждут от подрядных организаций качественной и своевременно работы.

Как сообщили строители, на втором этапе они скорректировали проект в сторону безопасности и удобства для водителей. Сейчас на месте работают 14 подрядных фирм. Идет укладка асфальта, возведение барьеров и установка 25-метровой линии освещения. Кстати, для фонарей специально сделали три трансформаторных подстанции, еще строится высоковольтная линия. Также для наземных путепроводов заранее установят светильники.

Дорожники укладывают асфальт.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА