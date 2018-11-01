В Волгограде женщина-водитель пролетела на «красный» и сбила школьницу

СЕГОДНЯ 09:21 2018-11-01T09:21:12+03:00

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Среда в Волгограде оказалась очень опасной для пешеходов. Под колесами машин за сутки оказались шесть человек. И по большей части вина в этих авариях лежит на водителях. ДТП на проспекте Университетском в Советском районе произошло в 13-30. 27-летняя женщина-водитель летела на своей «Киа Сид» в сторону Кировского района. На светофоре уже загорелся красный, но она решила проскочить. И очень неудачно. В это время на пешеходном переходе оказалась 11-летняя школьница, которая спокойно начала переходить дорогу на разрешающий сигнал.

Ребенок получил травмы. Ее на «скорой» отправили в больницу. А автоледи придется ответить за нарушение правил дорожного движения, которые привели к травмам.

В обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники полиции.

Еще двух сбитых пешеходов осматривали медики на улице Голубинская в Советском районе. Там около девяти вечера под колеса попали 60-летний и 58-летний мужчины. Их сбил вазовский «Богдан 2110», когда водитель сдавал назад. В темноте он не увидел людей, которые пытались перейти дорогу.

«Скорая» осмотрела пострадавших. 60-летнего волгоградца госпитализировали с травмами. Второй от стационарной помощи отказался.