Модный приговор: волгоградец заплатит 100 тысяч за фальшивые «Найк» и «Адидас»

СЕГОДНЯ 08:53 2018-11-01T08:53:34+03:00

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Вряд ли кто-то надеется, покупая кроссовки с надписью «Адидас» за 500 рублей, что это настоящий бренд. Но со стороны и не скажешь. На это и делают ставку продавцы одежды и обуви. Стоит поставить логотип и можно накинуть на цену пару сотен рублей. Правда, наказание за это весьма ощутимое и может пустить под откос весь бизнес. Житель Старой Полтавки заплатит 100 тысяч рублей за то, что реализовывал спортивные вещи под видом известных брендов.

Его магазинчик в райцентре знали многие и многие там закупались. До тех пор, пока в него не пришли сотрудники полиции. Они взяли для изучения вещи и выяснили, что фабрики «Найка», «Адидаса», «Пумы» не имеют к ним никакого отношения. А пошиты они где-нибудь в подвальчике бригадой гастарбайтеров. Точку закрыли, изъяли 220 единиц контрафактного товара.

Специалисты посчитали, что своей торговлей владелец нанес известным маркам ущерб более миллиона рублей. Бизнесмен покаялся и обещал больше дело с фальшивками не иметь: писать честно «Маде ин Узбекистан» или «Бирюлево». Суд приговорил мужчину к штрафу в размере 100 тысяч рублей.