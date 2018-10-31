В Волгограде смертность превышает рождаемость в 1,3 раза

31 Окт. 22:42 2018-10-31T22:43:26+03:00

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Волгоград стабильно и упорно продолжает терять своих жителей. Причем в прямом смысле. Рожать волгоградцы стали меньше, а уезжать из города в другие края чаще. Последние данные Волгоградстата вообще не радуют. Так, за девять месяцев 2018 года в городе родилось 7204 ребенка. Это на 6,1% (или на 466 младенцев) меньше, чем за аналогичный период прошлого года. И только в Дзержинском районе Волгограда отмечен рост рождаемости - 1277 родившихся против 1243 в 2017-м.

С такими темпами Волгоград может потерять статус города-миллионника уже лет через десять. Ведь по данным на 1 января 2018-го в областном центре насчитали всего 1 миллион 13 тысяч жителей.

Благо хоть статистика смертности перестала шокировать. В этом году в Волгограде даже зафиксировали снижение числа умерших на 3,3% (9409 человек против 9730 в январе-сентябре прошлого года).

Но все равно число умерших в 1,3 раза превышает число родившихся.

Что уж говорить, если даже жениться волгоградцы стали реже: 4504 браков заключили молодожены в этом году, и это на 14,6% меньше, чем за 9 месяцев 2017-го.