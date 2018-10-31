Астраханец продает тюнингованную ретро-Волгу за 1,8 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 22:05 2018-10-31T22:06:49+03:00

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На одном из популярных сайтов по продаже всего и вся на днях появилось необычное объявление; «Продается ГАЗ Волга. Вторая серия. Седан. 1960 года выпуска». Скажите, ну и что здесь необычного? Да, раритет, но их в стране еще немало. Но только не таких. Просит за нее владелец 1,8 миллионов рублей!

Машина, надо сказать, просто уникальная. Легендарную «Волгу» хозяин не просто отреставрировал, частично восстановив все детали и элементы, но еще и усовершенствовал.

Фото с сайта Юла.

«В автомобиле выполнена шумоизоляция кузова, установлен электроподогрев сидений, электростеклоподъемники, встроен потолочный видеоблок, современная магнитола и 6 колонок с усилителем, сигнализация и ксеноновые фары», - перечисляет преимущества владелец.

Фото с сайта Юла.

Но особенно впечатлила последняя фраза в описании:

«Диски колес литые, размер изменен на 16, осанка авто от этого не изменилась, а приобрела БОРЗОСТЬ».

Отсюда, видимо, и цена такая борзая.