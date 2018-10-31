Мировая лига по водному поло: в Волгограде встретятся сборные России и Испании

СЕГОДНЯ 19:43 2018-10-31T19:43:55+03:00

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В субботу, 3 ноября, Волгоград снова станет центром мирового первенства. Но такое волгоградцы увидят впервые. В нашем городе встретятся две национальные женские сборные России и Испании по водному поло. Игра пройдет в рамках европейского квалификационного этапа мировой лиги.

Волгоград выбрали для проведения такого матча не случайно. Во-первых, у нас для этого есть все условия, во-вторых, сборную России уже три года возглавляет тренер волгоградского «Спартака» Александр Гайдуков. Под его руководством россиянки шесть раз добивались призовых результатов на международной арене: сборная выиграла бронзовые медали Олимпийских Игр-2016, ЧМ-2017, Мировой Лиги 2017 и 2018 годов, а также «серебро» Кубков Европы и мира 2018 года, уточняют в облспорткомитете.

В состав российской сборной заявлены и пять волгоградских ватерполисток: Дарья Герзанич, Ольга Горбунова, Татьяна Толкунова, Анастасия Федотова и Наталья Чурзина. Кто из них примет участие в поединке с Испанией станет известно накануне игры.

Начало матча - в 16.00. Место проведения - бассейн спорткомплекса на «Семи ветрах» (улица 8-ой Воздушной армии, дом 12).