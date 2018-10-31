В тройке лидеров: волгоградцы выиграли 128 миллионов рублей президентских грантов

СЕГОДНЯ 19:20 2018-10-31T19:45:32+03:00

Число победителей за три года увеличилось в десять раз

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В Москве подвели итоги конкурса президентских грантов среди НКО. Волгоградская область в этом году стала третьей в России по числу победителей - 120 в двух конкурсах! Мы уступили только Питеру и Москве. Причем за последние три года эта цифра выросла в Волгограде в 10 раз (в 2015-м от нашего региона было лишь 12 победителей)! Это рекорд для России.

Претендуют и выигрывают в основном некоммерческие организации. Всего в 2018-м на грантовую поддержку претендовали 9843 проекта со всех уголков страны. Тоже рекордное число заявок. Хотя требования для соискателей ужесточили.

Но волгоградские проекты оказались такими яркими, полезными и перспективными, что им не смогли отказать. В числе победителей оказались, например, «Документальный театр для коллектива «Коммунальный вербатим», Фестиваль искусств «Извините, вы не видели Лосева?», «Котопес» из Камышина на стерилизацию бездомных животных, театр для «Теплых артистов» на Сказку для тех, кто верит в чудо, и многие другие.

Что еще примечательно: в Волгоградской области больше всего победителей из малых городов и сельской местности - 66. Даже в Московской области победили лишь 53 таких проекта.

В общей сложности наши волгоградские активисты-победители получат 128 миллионов грантовых рублей.