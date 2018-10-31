Волгоградец пытался закинуть в колонию 14 телефонов и игральные карты

СЕГОДНЯ 18:25 2018-10-31T18:25:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Сотрудники исправительной колонии ИК-12, расположенной в Волжском Волгоградской областипоймали дельца, который пытался перекинуть через забор сообщникам за решеткой сумку с «запрещенкой». Сложил в нее все, что нельзя проносить в режимный объект - 14 сотовых телефонов, 10 зарядных устройств и 5 наушников к ним, 9 сим-карт, аккумуляторную батарею к мобильному телефону, картридер и даже две колоды игральных карт. Всего - более 40 запрещенных предметов.

Нарушителя поймали как раз в тот момент, когда он перебрасывал сумку. Задержали. Им оказался 20-летний парень. Зачем решился на преступление, сам ответить не может. Но теперь и он оказался в числе правонарушителей. За решетку его, конечно, не посадят. Но составили административный протокол, по которому он заплатит крупный денежный штраф, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе УФСИН по Волгоградской области.