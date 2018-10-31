2018-10-31T18:00:21+03:00
Общество

С 1 ноября в Волгограде маршрутка №75 будет заезжать на Пархоменко

Также микроавтобусы будут следовать по улице Ткачева
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Маршрут автобусов №75 станет длиннее на 1 километр.Маршрут автобусов №75 станет длиннее на 1 километр.
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Маршрутка №75 с 1 ноября немного изменит путь следования. Теперь эти микроавтобусы будут заезжать на улицы Ткачева и Пархоменко. При этом конечные остановки у маршрута не изменятся.

Если детальнее: микроавтобус №75 будет, как и прежде, отправляться от конечной остановки «Магазин «Радеж», только поворачивать будет налево и следовать по улице Рокоссовского, далее по улице Ткачева спускаться на улицу Пархоменко и по ней выезжать к улице 7-я Гвардейская. Дальше автобус будет следовать по привычному маршруту до конечной в поселке Ангарский.

В администрации Волгограда рассказали «КП-Волгоград», что изменить маршрут попросили сами жители улиц Пархоменко и Ткачева, по которым до этого не ходил общественный транспорт.

- На маршруте №75 сейчас работают 18 микроавтобусов, которые ездят с 10-минутным интервалом движения, - дополняют в мэрии.

Напомним, ранее изменили путь следования маршрута № 83 «А», который теперь объединяет более 20-ти соцучреждений Красноармейского района.

Продлили до остановки «Площадь возрождения» и маршрут №43, на котором жители улицы Таращанцев теперь могут прямиком попасть на Первую продольную магистраль. Также продлили машруты автобусов №59, 79 и 98.

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