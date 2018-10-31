В «Концессии теплоснабжения» новый директор - Валерий Казанцев

СЕГОДНЯ 16:56 2018-10-31T16:57:26+03:00

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Отныне две крупные волгоградские компании - «Концессии теплоснабжения» и «Концессии теплоснабжения» - будет возглавлять один директор. Руководить обеими будет Валерий Казанцев.

До настоящего момента он отвечал только за работу водопроводов в Волгограде, а с 1 ноября теперь еще и за тепло.

- Перед директором поставлена задача: повысить управляемость и эффективность теплосетей так же, как это уже было сделано в водоканале Волгограда, - уточняют в пресс-службе компании.

Напомним, Валерий Казанцев переехал в Волгоград из Сибири. В Новокузнецке он окончил металлургический институт по специальности «Теплогазоснабжение и вентиляция промышленных предприятий». Потом повышал квалификацию в Британском институте стандартов по направлениям менеджмента качества, экологического менеджмента, управления безопасностью труда. Возглавлял горводоканалы Новокузнецка и Омска, потом и Калужской области. И везде преуспел. Среди его многочисленных наград – медаль «За служение Кузбассу».

Руководить ООО «Концессии водоснабжения» стал с марта 2017-го. И уже добился немалого: вдвое снижена аварийность на водопроводных сетях, на треть снижены потери воды, сократилась и продолжительность отключений. До рекордно низкого за последние три года уровня сократили число разрытий с нарушением асфальта.