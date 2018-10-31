2018-10-31T16:39:39+03:00
Общество

5 ноября волгоградские электрички поедут по графику выходного дня

И на этот день назначены два дополнительных пригородных поезда
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Учтите изменения в расписании при планировании поездок.Учтите изменения в расписании при планировании поездок.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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В этом году День народного единства, который в России празднуют 4 ноября, припадает на воскресенье. А по закону выходным тогда считается день следующий за ним, то есть в понедельник 5 ноября все отдыхают. В связи с этим на Приволжской железной дороге так же скорректировали графики движения поездов.

В частности, 5 ноября электрички будут ходить по расписанию «выходного дня». Об этом «КП-Волгоград» сообщили в пресс-службе Привжд.

Помимо этого, учитывая увеличенный пассажиропоток в праздничный день, приняли решение назначить две дополнительные электрички.

Так, на 5 ноября добавили пригородные поезда, курсирующие по маршруту «Петров Вал - Качалино» и обратно:

- №6809 Качалино – Петров Вал, отправление с Качалино в 8:44, прибытие на станцию Петров Вал в 10:53;

- №6806 Петров Вал - Качалино, отправление со станции Петров Вал в 14:53, прибытие в Качалино в 17:02.

Учтите информацию при планировании своих поездок.

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