2018-10-31T16:19:04+03:00
Экономика

Tele2 подвела итоги III квартала 2018 года

Оператор мобильной связи представил консолидированные финансовые и операционные результаты
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Оператор мобильной связи Tele2 объявляет консолидированные финансовые и операционные результаты деятельности компании за III квартал 2018 года.

За этот период компания достигла следующих показателей:

- Выручка выросла на 15,4% в сравнении с III кварталом 2017 года и достигла 37,3 миллиарда рублей;

- Показатель EBITDA составил 12,3 миллиарда рублей и увеличился на 47,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года;

- Показатель рентабельности EBITDA достиг 32,9%, увеличившись на 7,1 п. п. по сравнению с III кварталом 2017 года;

- Объем инвестиций в IT-инфраструктуру и технологическое развитие сети составил 4,4 миллиарда рублей, увеличившись по сравнению с III кварталом 2017 года на 78,3%. Соотношение CAPEX к выручке составило 11,8%;

- Чистая прибыль составила 1,6 миллиарда рублей;

- Коэффициент отношения долга к EBITDA сократился на 36,2% и достиг значения 2,9.

Показатели.

Показатели.

Ключевые операционные показатели компании:

- Квартальный отток абонентов сократился на 0,4 п. п. и составил 9,5%;

- Средний доход на одного абонента (ARPU) вырос на 10,7% по сравнению с III кварталом 2017 года;

- Количество активных пользователей мобильного интернета выросло на 28,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

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