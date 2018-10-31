Под Волгоградом слепой дед задушил свою пьяную сожительницу

СЕГОДНЯ 16:04 2018-10-31T16:04:48+03:00

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Слепого 79-летнего пенсионера из Чернышковского района Волгоградской области собираются отправить в колонию. И вряд ли он оттуда выйдет, потому что за убийство мало не дадут. А именно по этой статье его обвиняют. Старик задушил свою 56-летнюю сожительницу. Не случайно.

Дело в том, что женщина часто выпивала. Причем на пару с дедом. По «мухой» начинала буянить и била мужа. Доставалось ему крепко, ведь из-за полной слепоты он не мог даже увернуться от ударов. Но 31 июля очередное рукоприкладство «любимой» переполнило чашу терпения мужчины. Когда она с новой силой замахнулась на супруга, он схватил ее за руку, повалил на пол, нащупал шею и задушил собственными руками.

Произошла эта драма в хуторе Пристеновский. Дедушка отрицать свою вину не стал и на первом же допросе во всем сознался. Говорит, мотивом к расправе стал конфликт, который вспыхнул между супругами в ходе распития спиртных напитков.

Следователи уже собрали все факты и улики, доказывающие вину пенсионера, а прокуратура утвердила обвинительное заключение. так что дело уже передано в суд. Ожидать суда дед будет под домашним арестом, уточняют «КП-Волгоград» в СУ СК по региону.