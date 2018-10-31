2018-10-31T14:26:00+03:00
Общество

В программу капремонта 2019 вошли 282 дома в Волгоградской области

В 15 многоэтажках региона заменят 63 лифта.
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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В 2018 году должны сдать после капремонта более 700 домов.В 2018 году должны сдать после капремонта более 700 домов.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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В Волгоградской области продолжают формировать краткосрочный план капремонта на 2019 год. В него уже включили 282 дома, при этом в пятнадцати из них будут менять 63 лифта. В целом в будущем году выполнят 1815 видов работ, входящих в региональный перечень программы капитального ремонта. Потратят на них почти 1,9 миллиарда рублей.

Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном фонде капремонта, девять домов, которые отремонтируют в 2019 году, копят деньги на спецсчетах. Остальные 273 платят взносы в общий котел. Сроки, перечень и стоимость работ уже утверждены. Предложения направили собственникам.

Кроме того, регоператор уже заключил договоры на изготовление проектно-сметной документации по всем домам и контракты на замену всех лифтов. На первые четыре дома объявили аукцион по отбору подрядчика, до конца ноября должны быть и остальные. При этом число домов, которые капитально отремонтируют в 2019 году, может вырасти. Список регулярно обновляют.

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