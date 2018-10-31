В Волгограде директор фирмы оставил архитекторов без зарплаты на девять месяцев

СЕГОДНЯ 13:51 2018-10-31T13:52:08+03:00

Изменить размер текста: A A

В Волгограде попал под суд очередной начальник. Он оставил без денег семь своих сотрудников на 9 месяцев.

В прокуратуру обратились работники одной из проектных организаций города. Ведущий архитектор, архитектор, инженеры-конструкторы и бухгалтера с апреля по декабрь 2016 года не получали зарплату. Начальник объяснял это сложным финансовым положением на фирме, большими долгами. Пару месяцев сотрудники входили в положение, но когда денег не стало на еду пошли в компетентные органы.

Оказалось, что средства на счетах компании были – около 114 миллионов рублей. И руководитель потратил их не на 400 тысяч рублей зарплаты (общий долг перед работниками), а на решение финансовых проблему у аффилированной компании. Хотя по закону должен был сделать наоборот.

Кстати, хотя долг директор погасил, ему все равно придется отвечать за неверное решение.