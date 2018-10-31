В Волгоградской области ветеринар сделала фиктивные справки о вакцинации животных от бешенства

СЕГОДНЯ 13:15 2018-10-31T13:15:29+03:00

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На скамье подсудимых Кумылженского суда оказалась местная жительница. Женщина долгое время работала ветеринарным фельдшером в «Кумылженская районная станция по борьбе с болезнями животных». В ее обязанности входило следить за состоянием животных, лечить и прививать. Но некоторые свои обязанности она выполняла не в полном объеме. Например, не провела вакцинацию поголовья коров от бешенства. Чтобы не получить выговор, волгоградка отчиталась о непроделанной работе в документах. По ним 900 буренок получили вакцину.

Подлог выявила проверка прокуратуры Кумылженского района. Они нашли нестыковки. Ветеринара уволили и возбудили в отношении нее уголовное дело за служебный подлог. Ей грозит лишение свободы на два года. Но так как ранее волгоградку не судили, то суд может ограничиться и условным наказанием.