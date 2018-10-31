С 1 ноября волгоградцам начислят пени по долгам за тепло и горячую воду

СЕГОДНЯ 13:12 2018-10-31T13:13:37+03:00

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С 1 ноября 2018 года компания «Концессии теплоснабжения» начнет начислять пени тем, кто задолжал за тепло и горячее водоснабжение. Раньше штрафы ждали только тех, с кого взыскивали накопленные долги через суд. Теперь платить неустойку ресурсоснабжающей компании придется всем должникам.

- Начисление пеней - мера, к которой мы вынуждены прибегнуть, чтобы призвать к ответу недобросовестных плательщиков, - рассказали «КП-Волгоград» в компании.

Платить за коммуналку по закону все должны до 10 числа каждого месяца. Если вы просрочили платеж, то у вас будет еще месяц на то, чтобы рассчитаться за ЖКУ без штрафов. А вот уже с 31-го дня просрочки платежа на сумму долга начинают начислять пени - по 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ. Если просрочка превысит три месяца, то с 91-го дня считать пени будут по 1/130 ставки рефинансирования за каждый день. А это уже ощутимо.

На октябрь 2018 года ставка рефинансирования Центробанка РФ составляет 7,5%. То есть в день, начиная со второго месяца просрочки придется заплатить 0,025% от суммы долга. А через три месяца - 0,057%.