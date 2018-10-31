Астраханца будут судить за смерть в аварии пасынка и жены

СЕГОДНЯ 12:39 2018-10-31T12:42:34+03:00

Он превысил скорость и слетел с моста в воду

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В суд Икрянинского района Астраханской области передали дело 39-летнего астраханца. Его обвиняют в нарушении правил дорожного движения, которые стали причиной гибели его гражданской супруги и жены.

Авария произошла 29 апреля. Мужчина вместе с сожительницей и ее семилетним сыном ехал по трассе Астрахань-Махачкала на своем «Faw Vita». Машина мчалась по дороге – астраханец давил на газ несмотря на ограничение скорости. На одном из участков он не справился с управлением. Иномарку выбросило за пределы дороги. Она перевернулась и рухнула в реку Бахтемир. Водитель сумел выбраться, а вот его пассажиры – нет.

Как сообщили "КП-Волгоград" в УМВД по Астраханской области, вину свою мужчина признал частично. до этого он уже попадал на скамью подсудимых за кражи, угрозу убийства, неуплату алиментов.