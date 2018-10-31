В Астрахани собака Ренесми помогла задержать жестокого убийцу

СЕГОДНЯ 10:38 2018-10-31T10:39:27+03:00

Она привела полицейских к дому, где тот спрятал украденные вещи

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Собака не только друг человека, но и большой пломощник. Особенно для полицейских. Большую услугу оказала следователям в Астрахани овчарка Гранд Астра Ренесми. Благодаря ей раскрыли тяжкое преступление.

Убийство произошло в Черноярском районе. Преступник проник в один из домов и зарезал хозяйку. Из дома он вынес все ценное: технику, вещи. На место ЧП тут же выехала оперативная группа и кинолог Андрей Карпенко о своей овчаркой Ренесми. Собака дважды брала след и вторая попытка закончилась удачно. животное привело к сараю в этом же селе, где и находились украденные вещи. Хозяин пристройки – 22-летний местный житель. Сейчас ему уже предъявлено обвинение в убийстве.

Овчарка за свою отличную работу получила вкусный ужин – это не первое раскрытое ею преступление.

Андрей Карпенко и Ренесми работают вместе вот уже три года.Фото: УМВД по Астраханской области

Фото: УМВД по Астраханской области

Кстати, необычное имя Ренесми собака получила от кинолога. Видимо, Андрей Карпенко поклонник фильма «Сумерки», где так зовут дочку главной героини. А среди «коллег» овчарки встречаются и Шумахеры и Терминаторы. Фантазия у кинологов богатая.