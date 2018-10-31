В Волгограде два таксиста украли иномарку

СЕГОДНЯ 10:07 2018-10-31T10:07:38+03:00

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В СИЗО Волгограда оказались двое жителей города. Мужчины обвиняются в краже автомобиля.

Молодые люди работают таксистами. В воскресенье вечером вместе с женами они прогуливались во дворах по улице Пархоменко и увидели припаркованную «Сузуки Гранд Витара». Сначала обсудили технические особенности иномарки, а затем увидели в замке зажигания ключи. Решение пришло спонтанно. Они по-быстрому посоветовались с женами и отогнали машину на одну из стоянок Краснооктябрьского района. Перед этим выкинули все личные вещи владельца. Волгоградцы решили разобрать машину на запчасти и продать.

Но довести до конца заудманное не удалось. Их задержали уже во вторник. Они сознались в преступлении. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Кража». Сейчас оба находятся в СИЗО. Их жен тоже могут привлечь к уголовной ответственности за соучастие.

Машина вернулась к владельцу.