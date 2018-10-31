В Волжском водитель сбил коляску с ребенком-инвалидом

СЕГОДНЯ 09:40 2018-10-31T09:40:19+03:00

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Авария произошла в одном из дворов по улице Дружба в Волжском. На вызов туда приехало такси «Рено Логан». Но когда машина разворачивалась, водитель не увидел женщину с коляской. Автомобиль наехал на коляску, в которой находилась семилетняя девочка. Ребенок – инвалид первой группы. При падении она получила травмы. Мама попросила таксиста отвести их домой и уже оттуда вызвала «скорую».

Сейчас сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах аварии. Как рассказали "КП-Волгоград" в ГУ МВД по Волгоградской области, 28-летнему водителю предстоит ответить и за сбитого ребенка и за оставление места ДТП.

Всего за сутки в Волгоградской области произошло 7 аварий. В одной из них в Николаевском районе при столкновении двух "ГАЗелей" погибли два человека. Всего в ДТП пострадали семь человек, в том числе трое детей.