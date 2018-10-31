В Волгограде в ДТП с автобусом пострадали три ребенка

СЕГОДНЯ 09:11 2018-10-31T09:11:09+03:00

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Авария произошла около пяти часов 30 октября в Краснооктябрьском районе. Водитель автобуса «Фиат Дукато» ехал по проспекту Ленина в сторону Тракторозаводского района. Но в районе площади Возрождения не выдержал дистанцию и врезался в зад автомобиля «Чери А13». Китайское авто получило серьезные повреждения как и его пассажиры. За рулем легковушки была 26-летняя волгоградка. Она серьезно не пострадала. Сильно досталось ее маленьким пассажирам: десятилетнему мальчику и его 13-летней сестре. С травмами их доставили в больницу.

В автобусе тоже не обошлось без пострадавших. Во время резкого торможения упала одна из пасссажирок. За помощью к медикам 17-летняя девушка обратилась самостоятельно.

Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства аварии. Полицейские напоминают о том, что необходимо соблюдать дистанцию - даже в плотном потоке в час пик.