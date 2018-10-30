В Волгоградской области на двух безработных только одна вакансия

30 Окт. 22:45 2018-10-30T22:49:17+03:00

Найти работу, да еще и с нормальной зарплатой, в Волгограде тяжело. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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За последние месяцы число безработных в Волгоградской области сократилось на 0,4%. Это факт, который подтверждают цифры статистики. Однако, в сравнении с другими регионами ситуация на рынке труда у нас остается напряженной. Об "КП-Волгоград" узнал из данных «РИА-рейтинг», которые поставили нашу область в списке из 85-ти регионов на 54-е место по уровню безработицы с показателем 5,2%.

Это даже выше, чем средний показатель по России, который по итогам лета составил 4,7%. Ниже - у 39-ти регионов. Для сравнения, в Москве на одного безработного приходится две вакансии. То есть там, наоборот, не хватает рабочей силы. Похожая ситуация и в северных краях - В Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах. Как говорят составители рейтинга, в лидерах экономически развитые регионы. Волгоградская область в этот список не попала.

Но кое-где ситуация с работой еще хуже. Так, в Ингушетии уровень безработицы составляет 26,5%, в Республике Тыва - 19,0, Дагестане - 10,7. Они аутсайдеры рейтинга.

Всего, по данным Росстата, в стране 3,5 миллиона безработных. Из них 26,4% - молодежь до 25 лет и 18,6% - люди старше 50-ти лет.