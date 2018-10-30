В Астрахани Свидетелям Иеговы* не позволили отдать российское имущество иностранцам

30 Окт. 21:52 2018-10-30T21:52:02+03:00

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В Астрахани прокуратура не позволила религиозной организации «Свидетели Иеговы»* (* - запрещенной в России) передать жилой дом и земельный участок иностранцам. Имущество решением суда возвращено нашему государству.

После того, как в 2017-м году Верховный суд РФ принял решение о ликвидации данной организации в России, все ее структурные подразделения в регионах также должны были исчезнуть, а собственность вернуть государству. Но в Астрахани эти последователи решили схитрить и заключили договор со своими «друзьями» в Королевстве Дания, по которому земельный участок, жилой дом и нежилое помещение передали им.

Прокуратура подала иск в суд о признании данной следки недействительной. Трусовский райсуд Астрахани удовлетворил требования в полном объеме. Незаконно переданное имущество вернется в собственность Российской Федерации.

В августе также вернули государству имущество второго «филиала» этой запрещенной организации, которая располагалась в Кировском районе Астрахани.