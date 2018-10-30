2018-10-30T19:32:16+03:00
Общество

Волгоградцы-активисты высадили в регионе 14 тысяч молодых деревьев

А еще они собрали 13 тонн семян и плодов растений
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Сделаем наш край зеленым вместе!Сделаем наш край зеленым вместе!Фото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

В этом году акцию «Живи, лес!» поддержало рекордное число волгоградцев - почти восемь тысяч. Эти небезразличные к окружающей нас среде люди добровольно и абсолютно бесплатно убирали лес и поляны, замусоренные нерадивыми отдыхающими. А еще сажали молодые деревья. В общей сложности они почти 100 гектаров волгоградского леса очистили от мусора. Высадили 14 тысяч деревьев. Новые аллеи появились у больницы № 15 и в парке возле Дубовского монастыря, в памятных местах Великой Отечественной войны.

Кроме того, активисты собрали более 13 тонн семян и плодов растений (из которых вырастут новые саженцы).

Акция «Живи, лес!» проводится в Волгоградской области уже шестой раз подряд. В этом году она проходила с 1 по 30 октября. Самым значимым событием стало открытие после реконструкции лесного питомника в Арчединском лесничестве.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Электричество вернули: три тысячи волгоградцев из-за аварии были без света
Под Волгоградом в столкновении двух ГАЗелей погибли два человека
В Волгограде под мостом завалился на бок КАМАЗ с капустой
В астраханских детсадах малышей кормили гнилыми овощами и поили сухим молоком
В Волгограде теплоход Руднева - Сарпинский будет ходить всю зиму
Волгоградская область получит еще 36 школьных автобусов и шесть неотложек
Искали трое суток: 72-летняя волгоградка выжила в овраге без воды и еды
Часть Советского района Волгограда на один день останется без воды
Волгоградцы потратили на транспорт, ЖКХ, связь и образование почти 100 миллиардов рублей
Водители междугородних автобусов возят пассажиров без тахографов и с неисправными тормозами
В Волгограде сотрудник колонии предлагал свободу заключенному за 200 тысяч
Отомстила: волжанка обклеила машину бывшего прокладками
В Волжском шестилетняя пассажирка попала в больницу после аварии автобуса и легковушки
МЧС предупреждает о сильном ветре в Волгограде
Волгоградские полицейские открыли огонь при задержании автоугонщика
Волгоградец отсидит три года в тюрьме за вырубленные дубы
В парке Героев-летчиков для волгоградцев открыли солнечные часы
Из-за перевода стрелок необходимо скорректировать работу электрических счетчиков
Под Волгоградом поймали сбежавших из колонии-поселения заключенных
736 тысяч волгоградцев привились от гриппа
В Волгограде дольщики долгостроя Алфавит получат квартиры в 2020 году