Волгоградцы-активисты высадили в регионе 14 тысяч молодых деревьев

СЕГОДНЯ 19:32 2018-10-30T19:32:16+03:00

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В этом году акцию «Живи, лес!» поддержало рекордное число волгоградцев - почти восемь тысяч. Эти небезразличные к окружающей нас среде люди добровольно и абсолютно бесплатно убирали лес и поляны, замусоренные нерадивыми отдыхающими. А еще сажали молодые деревья. В общей сложности они почти 100 гектаров волгоградского леса очистили от мусора. Высадили 14 тысяч деревьев. Новые аллеи появились у больницы № 15 и в парке возле Дубовского монастыря, в памятных местах Великой Отечественной войны.

Кроме того, активисты собрали более 13 тонн семян и плодов растений (из которых вырастут новые саженцы).

Акция «Живи, лес!» проводится в Волгоградской области уже шестой раз подряд. В этом году она проходила с 1 по 30 октября. Самым значимым событием стало открытие после реконструкции лесного питомника в Арчединском лесничестве.