2018-10-30T18:34:26+03:00
Происшествия

Электричество вернули: три тысячи волгоградцев из-за аварии были без света

В Старополтавском районе 14 поселков оказались без электричества
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Примерно в два часа по местному времени без электричества вмиг остались сразу 14 населенных пунктов Старополтавского района Волгоградской области. Оказалось, что произошла авария на электросетях. Авария нешуточная - три тысячи волгоградцев остались без света. Благо ненадолго. Как сообщили «КП-Волгоград» энергетики, бригады РЭС оперативно направили осмотреть линии электропередач. Причину нашли быстро, и так же быстро устранили аварийную ситуацию. Уже в 14.36 электроснабжение в районе было восстановлено.

Но энергетики напоминают: если у вас в доме исчез свет, а у соседей электричество есть, то первым делом проверьте квартирную панель автоматического выключателя или предохранителей.

Если проблема не в выключателе или предохранителе, проверьте провода, ведущие к дому. Если они вдруг оборваны, сразу вызывайте специализированные службы!

Если случилось массовое отключение, как сегодня, надо отключить из розеток все электрооборудование! Оставьте включенной только одну лампочку, чтобы знать, когда подключат электроэнергию

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