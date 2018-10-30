2018-10-30T18:45:52+03:00
Происшествия

Под Волгоградом в столкновении двух ГАЗелей погибли два человека

Водитель пострадавшего грузовика жив, но получил множественные травмы
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Один грузовик опрокинулся и рухнул на бок на проезжую часть. Второй не успел затормозить.Один грузовик опрокинулся и рухнул на бок на проезжую часть. Второй не успел затормозить.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Жуткая авария на трассе в Николаевском районе Волгоградской области унесла жизни двух человек. Еще одного участника ДТП спасают медики в больнице. Печальный итог столкновения двух «ГАЗелей» на дороге «Иловатка-Старая Полтавка-Гмелинка-Палласовка-Николаевск».

Это случилось утром 30 октября. 55-летний мужчина из Кировской области вез груз на своем «ГАЗ-28180А». В какой-то момент его машину занесло, грузовик накренился на полосу встречного движения. На беду по «встречке» как раз ехал еще один грузовичок - «ГАЗ-3302». За рулем находился 56-летний житель Нижегородской области. Он даже не успел затормозить - все произошло мгновенно, его машина протаранила опрокинувшуюся «ГАЗель».

Водитель тентовой ГАЗели остался жив, но получил травмы. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Водитель тентовой ГАЗели остался жив, но получил травмы.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Как рассказали «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону, удар был такой силы, что водительские кабины превратились всмятку. Водитель-виновник ДТП и его 62-летний пассажир скончались на месте до приезда «скорой». Второй водитель остался жив, но получил множественные травмы. Сейчас он в больнице. А полицейские выясняют все обстоятельства этого смертельного ДТП. По результатам примут процессуальное решение.

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