2018-10-30T17:22:47+03:00
Происшествия

В Волгограде под мостом завалился на бок КАМАЗ с капустой

Груженый прицеп слетел с колес во время поворота
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Очередной КАМАЗ перекрыл в Волгограде движение под мостом. При этом он даже не застрял по высоте, хуже - груженый прицеп рухнул на бок прямо на проезжую часть. Случилось это днем 30 октября на Третьей продольной магистрали, под Ангарским мостом.

«По габаритам не прошел, решил бочком проскочить», «Ветром сдуло», «Кардан решил поменять», - иронизируют волгоградцы в соцсетях, куда успели закинуть фотографии с места происшествия.

Вот только водителю КАМАЗа не до шуток. У него полный прицеп капусты, которую он недовез до пункта назначения и большая проблема с машиной, которую теперь надо как-то решать.

- На месте уже работают инспекторы ГИБДД. С помощью тяжелой техники пытаются вернуть грузовик на колеса. Движение на данном участке затруднено, - сообщили «КП-Волгоград» в правоохранительных органах региона.

На Третьей Продольной собирается немаленькая пробка. Водители, учтите это при построении маршрута.

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