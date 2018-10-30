2018-10-30T16:57:05+03:00
Общество

В астраханских детсадах малышей кормили гнилыми овощами и поили сухим молоком

Сотрудники Роспотребнадзора оштрафовали руководителей учреждений почти на 350 тысяч рублей
Наталья ГЛАЗУНОВА
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В последнее время в астраханских детсадах происходит нечто невообразимое: то деткам связывают руки-ноги, то из окна ребенок выпал, то молоко им поставляют искусственное... Поэтому надзорные органы еще больше усилили проверки. И, по сообщению регионального Роспотребнадзора, нашли в детсадах массу нарушений. Там нарушаются технологические процессы приготовления пищи, там документацию на кухне не правильно ведут, там инвентарь непромаркирован. Но это мелочи. Хуже, что не везде следят за питанием детей: продукты хранятся с нарушениями, меню не соответствует потребностям ребенка в полезных веществах, а иногда по факту детей вообще кормят не тем, что написано в меню.

При проверке продуктов питания специалисты ведомства запретили использовать 18 килограммов сухого молока, которое не соответствует требованиям по физико-химическим показателям, 40,8 кило сливочного масла, которое хранилось с нарушениями, и 34,79 кило овощной продукции - за отсутствие маркировки. Еще 8,5 килограммов овощей забраковали: на них уже появились признаки гнили.

По итогам специалисты составили 149 протоколов об админнарушении, по которым выписали штрафов на сумму 347,7 тысяч рублей. Три материала проверок направили в суд.

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