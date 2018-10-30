2018-10-30T18:02:00+03:00
Общество

В Волгограде теплоход Руднева - Сарпинский будет ходить всю зиму

Сейчас судно готовят к работе в холодное время
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Обещают, что будет ездить на Сарпинский даже в лютые морозы.Обещают, что будет ездить на Сарпинский даже в лютые морозы.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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Теплоход, который курсирует по маршруту «Руднева» - «остров Сарпинский», продолжит работу и зимой. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в администрации города.

Сейчас специалисты ООО «Пассажирский порт Волгограда» готовят судно к работе в холодный период.

- Меняем запчасти для двигателя, ведь в морозы на него идет сильная нагрузка, меняем масло, регулируем рулевое управление, - поясняет главный инженер ООО «Пассажирский порт Волгограда» Владимир Иванов. - Тестируем работу системы отопления, ведь пассажирам зимой должно быть комфортно на борту.

Напомним, что раньше частный перевозчик закрывал этот маршрут на зиму. Но с тех пор, как пассажирские перевозки водными трамвайчиками перешли под контроль горадминистрации (с 2017 года), сообщение между Волгоградом и Сарпинским не прерывается ни на день. За прошлую зиму теплоход перевез почти 15 тысяч пассажиров, а это говорит о востребованности маршрута.

- На сезонное обследование отправили и судно ОМ-152, которое до самых морозов будет работать по маршруту «Культбаза» - «Волгоград», - уточнили в мэрии.

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