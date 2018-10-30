2018-10-30T15:24:37+03:00
Общество

Волгоградская область получит еще 36 школьных автобусов и шесть неотложек

Соответствующее постановление подписали в правительстве
Наталья ГЛАЗУНОВА
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В этом году автопарк школьных автобусов пополнился 90 машинами.В этом году автопарк школьных автобусов пополнился 90 машинами.Фото: Евгения ЗУБОВА
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Волгоградская область до конца 2018 года получит дополнительно 36 школьных автобусов. Соответствующее постановление сегодня, 30 октября, подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

Напомним, это будет уже второй транш: немногим ранее региону уже выделили 54 автобуса для детей. Итого, в этом году автопарк пополнился на 90 машин. Это самая внушительная поставка за последние годы: в 2016-м школы получили 85 новых автобусов, в 2017-м —70.

Все новые автобусы соответствуют современным требованиям безопасности. В них установлены системы ГЛОНАСС и GPS, есть тахограф, система оповещения и ограничитель скорости. 44 машины вместимостью менее 20 пассажиров, остальные рассчитаны на 24 человека.

Вместе с автобусами в Волгоградскую область придут и шесть новых машин «скорой» помощи. Это также уже не первый транш в этом году. Всего в 2018-м область получит 28 новеньких неотложек. Напомним, в 2016-м за счет госбюджета в регион закупили 53 «скорых», в 2017-м - еще 27. Еще 95 новых машин обслуживают Волгоград и Волжский благодаря привлечению инвестора.

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