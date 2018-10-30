Искали трое суток: 72-летняя волгоградка выжила в овраге без воды и еды
Трое суток родные и полицейские искали 72-летнюю пенсионерку из Волжского, которая ушла за грибами и пропала. Трое суток родственники не теряли надежду. И нашли. Живой, и почти невредимой.
В полицию вечером 26 октября обратилась 18-летняя внучка «потеряшки». Она рассказала, что ее бабушка отправилась в Среднеахтубинский район за грибами. Когда к вечеру она не вернулась обратно, родные забили тревогу. К счастью, пенсионерка ответила на звонок. Она успела рассказать, что, бродя по лесу, она упала в овраг и сильно ушиблась, что не может подняться на ноги. Родные пытались самостоятельно найти бабулю, но не смогли. Тогда обратились в полицию за помощью.
Но грибницу не нашли ни в этот день, ни на следующий. Дело в том, что в Среднеахтубинском районе много оврагов и балок, а ориентировок не было. Прочесывали квадрат за квадратом. И вечером 29 октября нашли. Бабушка так и лежала в овраге. Вызванная к месту ЧП «скорая» тут же госпитализировала женщину в больницу Волжского.
То, что бабушка осталась жива, можно сказать, чудо. Она три дня провела на сырой земле без еды и воды, так как ничего с собой из дома в поход не брала.
- Сейчас волжанка находится под наблюдением медиков, - уточняют «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.