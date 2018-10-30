Часть Советского района Волгограда на один день останется без воды

СЕГОДНЯ 12:56 2018-10-30T12:56:06+03:00

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В Волгограде очередное отключение воды. В Советском районе 31 октября на 14 часов перекроют краны. Правда, затронет это только семь улиц частного сектора.

Не будет воды у жителей домов по улице Пчелина с №1 по №30, на улице Ващенко с №1 по №30, на улице Дубинина с №1 по №29 дом, на улице Савицкого с №1 по №23, на улице Габышева с №38 по №69, на улице Дарвина с №1 по №13. Так что стоит запастись парочкой ведер питьевой и технической воды.

Отключение связано с коммунальными работами. Компания «Концесии водоснабжения» подключает новый водовод. Так что стоит ради чего терпеть. Аварий с современными трубами должно быть на порядок меньше.

Для тех, кто забудет набрать воду, организуют ее подвоз. О графике «бочки» можно узнать на сайте компании investvoda.ru или по телефону 99-67-96.