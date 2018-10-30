2018-10-30T12:38:25+03:00
Общество

Волгоградцы потратили на транспорт, ЖКХ, связь и образование почти 100 миллиардов рублей

Большая часть денег у жителей области уходит на коммунальные услуги
Екатерина МАЛИНИНА
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За коммуналку волгоградцы заплатили порядка 30 миллиардов рублей за восемь месяцевЗа коммуналку волгоградцы заплатили порядка 30 миллиардов рублей за восемь месяцевФото: Андрей МИРЕЙКО
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Волгоградстат посчитал, сколько волгоградцы тратят денег на разного рода услуги. Оказалось, что в этом году жители области опустошили свою бюджеты на 102 миллиарда рублей. львиную долю в этой цифре занимает ЖКХ – почти треть. А это около 30 миллиардов за восемь месяцев. На втором месте оказалась связь. Разговоры и сидение в соцсетях обошлись нам в 15 миллиардов рублей. Много уходит на транспорт – порядка 14 процентов от общей суммы. 8 миллиардов заработали те, кто оказывает услуги в сфере образования. На ремонт техники, обслуживание автомобилей, сломанные каблуки и прически волгоградцы тратят 11 миллиардов рублей.

Если брать пример со статистиков и посчитать, сколько же приходится трат на услуги у каждого волгоградца без исключения, получится около пяти тысяч рублей каждый месяц.

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