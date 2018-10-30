2018-10-30T11:46:33+03:00
Общество

Водители междугородних автобусов возят пассажиров без тахографов и с неисправными тормозами

Полицейские и медики провели совместный рейд
Екатерина МАЛИНИНА
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Водителям предложили пройти небольшое медицинское обследование.Водителям предложили пройти небольшое медицинское обследование.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Сотрудники ГИБДД проводят рейды каждый день. 29 октября совместно с медиками медицины катастроф они проверяли безопасность междугородних и международных перевозок на автобусах. Останавливали на трассе «Мерседесы» и «Форды» и «Икарусы» и смотрели на техническое состояние машин, а также предлагали водителям провериться на «усталость».

Ревизоры заглянули внутрь 25 автобусов и в шести нашли нарушения. В основном это отсутствие ремней безопасности, тахографов и техническая неисправность транспорта. А автобус из Волжского в Махачкалу даже пришлось снять с рейса. Передвигаться на нем было небезопасным для людей. Пассажиров рассадили по другим машинам и отправили к точке назначения.

Кстати, водители остановленного транспорта добровольно прошли мини медицинское обследование. Им мерили давление, измеряли пульс и смотрели общее состояние и читали лекции о необходимости отдыха во время дальних поездок.

Как рассказали «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Волгоградской области, с начала года произошло 96 аварий с участием пассажирского транспорта. В них погибли 4 человека, более 150 -получили травмы.

Стоит добавить, что подобную проверку неплохо провести и на муниципальном транспорте: посмотреть исправность машин. Слишком уж часто они ломаются прямо во время рейсов.

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