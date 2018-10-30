В Волгограде сотрудник колонии предлагал свободу заключенному за 200 тысяч

СЕГОДНЯ 10:27 2018-10-30T10:28:06+03:00

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В Волгоградской области следователи СУ СК по Волгоградской областизадержали старшего уполномоченного колонии поселения. Мужчину обвиняют в попытке мошенничества. Он пытался развести на деньги зэка.

В январе этого года он вызвал к себе на разговор 28-летнего заключенного колонии поселения. За чашкой чая он предложил ему сделку. Он делает ему условно-досрочное освобождение, а в качестве платы за услугу получает 200 тысяч рублей.

Мошенник взял время на размышление. Второй разговор состоялся через несколько месяцев и сотрудник ФСИНа снова предложил ему свободу в обмен на деньги. На этот раз «сиделец» согласился. 25 октября он передал деньги старшему оперуполномоченному. Правда, последний не знал, что все фиксируется на камеру и проходит под тщательным контролем со стороны его работодателей и сотрудников ФСБ.

Подозреваемый свою вину полностью признал и даже раскаялся:, мол, бес попутал, очень нужны были деньги на достойную жизнь. Хотел 200 тысяч забрать, а освобождать не собирался – не в его полномочиях. Расследование уголовного дела продолжается.