2018-10-30T10:28:06+03:00
Происшествия

В Волгограде сотрудник колонии предлагал свободу заключенному за 200 тысяч

Его задержали во время передачи денег
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
Старшему уполномоченному предстоит самому оказаться на месте своих "подопечных".Старшему уполномоченному предстоит самому оказаться на месте своих "подопечных".Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Изменить размер текста:

В Волгоградской области следователи СУ СК по Волгоградской областизадержали старшего уполномоченного колонии поселения. Мужчину обвиняют в попытке мошенничества. Он пытался развести на деньги зэка.

В январе этого года он вызвал к себе на разговор 28-летнего заключенного колонии поселения. За чашкой чая он предложил ему сделку. Он делает ему условно-досрочное освобождение, а в качестве платы за услугу получает 200 тысяч рублей.

Мошенник взял время на размышление. Второй разговор состоялся через несколько месяцев и сотрудник ФСИНа снова предложил ему свободу в обмен на деньги. На этот раз «сиделец» согласился. 25 октября он передал деньги старшему оперуполномоченному. Правда, последний не знал, что все фиксируется на камеру и проходит под тщательным контролем со стороны его работодателей и сотрудников ФСБ.

Подозреваемый свою вину полностью признал и даже раскаялся:, мол, бес попутал, очень нужны были деньги на достойную жизнь. Хотел 200 тысяч забрать, а освобождать не собирался – не в его полномочиях. Расследование уголовного дела продолжается.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Искали трое суток: 72-летняя волгоградка выжила в овраге без воды и еды
Часть Советского района Волгограда на один день останется без воды
Волгоградцы потратили на транспорт, ЖКХ, связь и образование почти 100 миллиардов рублей
Водители междугородних автобусов возят пассажиров без тахографов и с неисправными тормозами
Отомстила: волжанка обклеила машину бывшего прокладками
В Волжском шестилетняя пассажирка попала в больницу после аварии автобуса и легковушки
МЧС предупреждает о сильном ветре в Волгограде
Волгоградские полицейские открыли огонь при задержании автоугонщика
Волгоградец отсидит три года в тюрьме за вырубленные дубы
В парке Героев-летчиков для волгоградцев открыли солнечные часы
Из-за перевода стрелок необходимо скорректировать работу электрических счетчиков
Под Волгоградом поймали сбежавших из колонии-поселения заключенных
736 тысяч волгоградцев привились от гриппа
В Волгограде дольщики долгостроя Алфавит получат квартиры в 2020 году