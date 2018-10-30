2018-10-30T10:02:50+03:00
Общество

Отомстила: волжанка обклеила машину бывшего прокладками

Фото «красивой» иномарки появилось в соцсетях
Екатерина МАЛИНИНА
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Авто шедевра потратила на свой "шедевр" много времени. Фото: vk.com/gorod34Авто шедевра потратила на свой "шедевр" много времени. Фото: vk.com/gorod34
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Месть женщины – страшная вещь. И если на вас разозлилась «бывшая» подружка или жена, то стоит быть готовым ко всему. В группе "Волгоград" вКонтакте появилось фото, наглядно показывающее остроту взаимоотношений между мужчиной и женщиной. В Волжском в 12 микрорайоне «Ниссан Альмера» весь обклеен женскими прокладками. Дама (а в том, что это слабый пол сомневаться не приходится – мужчина вряд ли способен на такое) постаралась на славу, и на осуществление задуманного у нее ушла не одна пачка средств женской гигиены. Правда, записку, за что же такое наказание, автор «шедевра» не оставила.

Снять «украшение» достаточно просто. Правда, потом все равно придется оттирать машину от клейких следов. Да и репутация у водителя теперь среди соседей подмочена.

Кстати, мужчины действуют чуть по-другому. Несколько недель назад в одном из дворов замуровали монтажной пеной джип. Имя хулигана выясняет полиция.

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