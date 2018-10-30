В Волжском шестилетняя пассажирка попала в больницу после аварии автобуса и легковушки

СЕГОДНЯ 09:43 2018-10-30T09:43:32+03:00

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Авария произошла в вечерний час пик, в 17-33 в Волжском. Рейсовый автобус ехал по улице Энгельса в сторону улицы Молодежная. Поток машин был очень плотным. Когда едущий впереди водитель «четырнадцатой» резко дал по тормозам на светофоре, «Волгобас» въехал машине в «зад». От удара многие пассажиры упали. Не удержалась и шестилетняя девочка. Она сильно ударилась. Ей вызвали «скорую» и вместе с мамой отвезли в больницу.

Еще одна шестилетняя пассажирка пострадала в Камышинском районе. Там водитель КамАЗа с прицепом не уступил дорогу легковушке и столкнулся с ВАЗ 21140. В результате аварии пострадали все, кто находился в «Ладе»: водитель, пассажир и шестилетняя девочка. Их на скорой доставили в Камышинскую ЦРБ.

Как сообщили "КП-Волгоград" в ГУ МВД по Волгоградской области, сейчас сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства ДТП.